Villingen-Schwenningen Minebea baut neues Werk in der Slowakei

Villingen-Schwenningen. In der Ostslowakei in der Stadt Kosice wird ein neues Minebea-Werk gebaut. Bei der Vorstellung der Pläne war auch Jörg Hoffmann, Geschäftsführer der PM DM GmbH in Villingen-Schwenningen und Europa-Chef von Minebea, mit dabei. Der Bau des neuen Fertigungswerks in der Slowakei bedeutet laut Mitteilung der Firma noch mehr Kompetenz für die Firma PM DM, denn das Unternehmen besetzt nach eigenen Angaben in Europa eine Schlüsselposition und ist für die Produktion und die Entwicklung neuer Produkte verantwortlich. Das Fertigungswerk wird in der Nähe des internationalen Flughafens von Kosice auf einer Fläche von zunächst 50 000 Quadratmetern entstehen – mit der Option auf weitere 50 000 Quadratmeter für eine eventuelle zweite Bauphase. Gemeinsam mit seinen europäischen Tochterunternehmen beabsichtigt der Konzern Produkte in hohen Stückzahlen zu produzieren, die hauptsächlich in Europa vertrieben werden.