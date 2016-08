Die Stadtvilla der Familienheim in der Roten Gasse 41 in Villingen kann nach eineinviertel Jahren Bauzeit pünktlich bezogen werden. Die künftigen Mieter haben bereits ihre Schlüssel zu ihren ­schmucken Wohnungen bei einer Übergabefeier erhalten. Seit März 2015 entstand hier in der Villinger Südstadt ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 14 Zwei- und Dreizimmer-Mietwohnungen auf vier Geschossen und mit Wohnflächen zwischen 72 und 112 Quadratmetern, teilt die Familienheim mit. Zu erreichen sind alle Wohnungen mit einem Aufzug und damit barrierefrei. 2,8 ­Millionen Euro investiert die Familienheim in dieses Neubauprojekt. Foto: Familienheim