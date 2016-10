Villingen-Schwenningen Miese Streiche bleiben inakzeptabel

Wilhelm Krug (82), Rentner aus Bubenbach: Das mit diesen bösen Clowns ist wieder übertrieben – wie fast alles aus Amerika. Bisher war Halloween noch akzeptabel. Aber wenn man von einem bösen Clown einen Revolver ans Hemd gehalten bekommt? Das geht gar nicht. Kommen mehrere Verkleidete auf einen zu, ist verduften angesagt. Wenn die jungen Leute ihre Halloween feiern wollen, dann passiert das zum Glück im normalen Rahmen. In Großstädten geht es schlimmer zu als in Villingen.

Thorsten Steinhüser (49), in der Metallindustrie tätig aus Villingen : Und wenn Clowns einen Herzschrittmacherträger erschrecken? Das ist am Ende Mord. Die Menschen sind alle bekloppt und drehen durch. Man sollte voll die Freiheit haben, solchen Clowns eine auf die Mütze zu geben. Einer rannte mit einer Kettensäge auf Leute los. Ein anderer hat ihm eine "gekachelt". Wer so Unfug treibt, der sollte mit allem, was das Gesetz hergibt, bestraft werden. Das Beste ist für einen selbst, die Beine in die Hand zu nehmen.

VS-Villingen (ks). "Man erschrickt schon, wenn ein Igel über die Straße tappt. Springt aber ein Clown aus einer Hecke, auch noch bewaffnet...?", vergleicht Thomas Kalmbach, Polizei-Pressesprecher, den Schreckmoment im Ansatz. Das Landeskriminalamt wolle klar machen, welche Risiken Leute eingehen, die als Horror-Clown den Kick fordern. Der Horror-Clown ist sich seines Tuns bewusst – denn er bereitet sich vor. So sollte er die Folgen kennen und am Ende die Konsequenzen in Kauf nehmen. Der Clown ist in unserem Kulturkreis eine lustige Figur. Mit einer Fratze? Da hat er nichts zu tun. Wie sehen das die Passanten in der Villinger Innenstadt?