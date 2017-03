Villingen-Schwenningen Michl Müller kommt in die Donauhalle

Mit seinem aktuellen Programm "Ausfahrt frei halten" ist der gebürtige Unterfranke derzeit in Deutschland unterwegs.

Am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, gastiert der Kabarettist in Donaueschingen in der Donauhalle. Eintrittskarten sind erhältlich unter Telefonnummer 01806/57 00 70 und im Internet unter www.eventim.de.