Villingen-Schwenningen Michael Lienhart schafft Traumnote

Der Preis des Oberbürgermeisters für das beste Abitur mit 1,0 geht an Michael ­Lienhart, der auch den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und einen Fachpreis in Französisch und in Physik erhielt. Den Kunstpreis der St. Ursula-Schulen, den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker sowie Fachpreise in Mathematik und Physik erhielt Adrian Weber. Der Scheffelpreis für die ­besten Leistungen im Fach Deutsch ging an Nicola ­Maisenbacher, der auch ein Fachpreis in Mathematik zugesprochen wurde. Der Ferry-Porsche-Preis für seine ­Leistungen in Mathematik und Physik ging an Kristian Stern, der auch einen Fachpreis in Mathematik erhielt. Den Südwestmetall-Schulpreis "Ökonomie" erhiel Marvin Beha, dem zudem ein Fachpreis in Geschichte zugesprochen wurde. Den Sozialpreis des Vereins der "Freunde der St. Ursula-Schulen" erhielt Magdalena Pripusic.

Für ein Stipendium der ­Studienstiftung des Deutschen Volkes wurde Michael Lienhart empfohlen; ein e-fellows.net-Stipendium erhalten Adrian Weber, Nicola Maisenbacher, Marvin Beha, Sophia Hauser, Clara Hastedt, Sonja Föhl und Clara Schidelko.

Weitere Fachpreise erhielten: in Mathematik: Hewen Ibrahim und Franziska Kuner; in Deutsch: Clara Hastedt, Franziska Kuner und Cedric Zimmermann; in Evangelischer Religion: Sonja Föhl; in Biologie: Sonja Föhl, Artur Gos, Sophia Hauser und Christopher Heidebrecht; sowie in Musik: Clara Hastedt.

Preise für sehr gute Leistungen im Abitur wurden zugesprochen: Michael Lienhart, Adrian Weber, Nicola ­Maisenbacher, Marvin Beha, Sophia Hauser, Clara Hastedt, Sonja Föhl, Clara Schidelko, Magdalena Pripusic und ­Kristian Stern.

Ein Lob für gute Leistungen im Abitur erhielten: Antonia Storz, Alexandra Stern, ­Franziska Kuner und Pius Wildi.

Dankende Anerkennungen für ihr Engagement in schulischen Projekten erhielten: für die Mitarbeit in der SMV und als Schülersprecherin: Magdalena Pripusic; im Weltladen-Team: Angelina Fauth, Sophia Hauser, Magdalena Pripusic, Annika Romer, Clara Schidelko und Alexandra Stern; in der Schülerfirma "fairtradetuete": Marvin Beha, Marc Müller und Pius Wildi; im Orchester: Michael Lienhart, Nicola Maisenbacher, Magdalena Pripusic und Alexandra Stern; im Chor: Magdalena Pripusic; in der Theater-AG: Simon Deubzer und Christopher Heidebrecht; im Bühnentechnik-Team: Felix Schmidt; im Streitschlichter-Team: Simon Deubzer, ­Angelina Fauth, Hewen Ibrahim, Magdalena Pripusic, Pius Wildi und Cedric Zimmermann.

Das Große Latinum haben Clara Schidelko und Michelle Spomer erworben. Das Latinum bekamen attestiert: Angelina Fauth, Sonja Föhl, Christopher Heidebrecht, Maike Klingebiel, Michael Lienhart, Anja Petzold, Magdalena Pripusic, Annika Romer, Felix Schmidt und Alexandra Stern.

In der Latinumprüfung der zehnten Klassen als Ergänzungsprüfung zum Abitur haben bestanden: Charlotte Abert, Sarah Baar, Bettina Friedrich, Lea Großklaus, Emilia Herbst, Simon Kreiselmeier, Josephin Link, Josephine ­Müller, Alena Murer, Jule ­Pallenbach, Theresa Reiser und Lena Marie Schubert.