VS-Villingen. Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. Auf über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA Flotte hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100 000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert. Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene seinen Anker in Villingen und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie in den Schwarzwald. Am Donnerstag, 30. November, gastiert er auf Einladung der Narrozunft Villingen ab 20 Uhr im Fürstenbergsaal mit seinem aktuellen Programm "Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! Captain Comedy packt aus". Eintrittskarten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf in der Zehntscheuer zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitags 19.30 bis 24 Uhr, Samstags 9.30 bis 14:00 Uhr und per E-Mail unter info@oki-marketing.de. Eventuelle Restkarten kosten 24 Euro an der Abendkasse.