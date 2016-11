Villingen-Schwenningen Metropole in Erbsenlachen

VS-Villingen. In der Flüchtlingsunterkunft Erbsenlachen 18 wird gelacht, gemalt und gebastelt. Mit großem Engagement kümmern sich Ruth Gomer, Doris Graner, Isolde Hirlinger und Sabine Rimpler um mehr als 20 Flüchtlingskinder. Jeden Mittwoch gilt ihre volle Aufmerksamkeit für zwei Stunden den vier- bis zwölfjährigen Flüchtlingen. Begonnen hat alles vor zwei Jahren, als Ruth Gomer beschlossen hat, etwas für die Flüchtlingskinder aus den Erbsenlachen zu tun.

Immer neue Ideen haben die Frauen, um die Betreuung der Kinder so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Eine dieser Ideen war eine Stadt aus Schachteln und Rollen zu basteln. Weil die Betreuerinnen auf Spenden angewiesen sind, machten sie sich auf die Suche nach Materialien und wurden fündig "Alle haben uns ohne zu zögern unterstützt", freut sich Doris Graner, eine der vier ehrenamtlichen Betreuerinnen. Innerhalb von vier Wochen ist dann die Stadt, die an eine Mischung aus Hundertwasser und orientalischer Metropole erinnert, entstanden. Das hat vor allem den Kindern eine große Freude bereitet.

In letzter Zeit ist es in der Kinderbetreuung etwas ruhiger geworden. "Wir merken, dass es weniger Kinder werden. Einige, vor allem aus Osteuropa, wurden abgeschoben, andere leben mittlerweile mit ihren Familien in eigenen Wohnungen", erklärt Graner. Ausgehen würde den Frauen die Arbeit aber keinesfalls.