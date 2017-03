Villingen-Schwenningen Messe-Scouts nehmen Schüler an die Hand

"Deshalb freue ich mich umso mehr, dass durch die Scout-Touren mehr Mädchen den Weg zu uns finden – schließlich haben wir noch mehr zu bieten", berichtet er. "Was gibt es für Ausbildungsberufe", fragt Jessica Huber daraufhin zaghaft. "Ihr könnt zum Beispiel Anlagenmechanikerin werden", erklärt Danner. "Wollt ihr mal etwas zusammenbauen?"

Als die 16-Jährigen ein kleines Männchen aus Rohrteilen zusammenschrauben, beginnt die Tour ihnen sichtbar Spaß zu machen. "Das ist schon cool, aber ich würde lieber eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau machen", sagt Angelina Trapp.

Als sich die Gruppe dem Stand des Discounters Lidl nähert, ist die 15-Jährige deswegen spürbar aufgeregt. Daniel Stromer stellt ihr die verschiedenen Ausbildungsberufe vor. Die Schülerin schreibt eifrig mit und notiert sich die Kontaktdaten der Ansprechpartner. "Ich möchte eigentlich lieber studieren", sagt Jessica hingegen. "Hast du schon mal von einem dualen Studium gehört", fragt Stromer sie und erklärt dessen Vorteile. Dann lädt er die Jugendlichen ein, das Kassieren auszuprobieren. "Dass wir mit ihm dank des Scouts ins Gespräch gekommen sind, ist wirklich toll", freut sich Angelina.

Leider fehlt der Gruppe jedoch die Zeit für den Wettbewerb an der Kasse – schließlich wartet schon die letzte Station auf sie. Deren Anblick löst bei den Mädchen dann gemischte Gefühle aus: "Oh nein, Zahnarzt", stöhnen sie. Genauer gesagt geht es um eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Jaqueline Nohl informiert die Jugendlichen über ihr Berufsbild. "Wichtig ist es, keinen Knoblauch oder Zwiebeln zu essen", sagt sie scherzhaft und kommt dann auf Verdienst, Arbeitszeiten und Familienplanung zu sprechen.

"In der Pause habt ihr aber immer genug Zeit, um euer Handy durchzuchecken", versucht sie lachend zu den Jugendlichen durchzudringen. "Wie läuft die Ausbildung ab", fragt Filippo, um das Gespräch am Laufen zu halten. "Genau das ist die Aufgabe unserer Messe-Scouts", erklärt sein Koordinator Andreas Meßmer. "Sie sollen die Schüler an die Hand nehmen und ihnen gezielt helfen, die Aussteller anzusprechen." Rund 500 Jugendliche hatten sich für die Touren an den vergangenen zwei Tagen angemeldet, sagt Meßmer.

Die Berufsmesse "Jobs for Future" auf dem Schwenninger Messegelände ist am heutigen Samstag nochmals von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für alle Messebesucher nach wie vor kostenlos.