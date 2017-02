Villingen-Schwenningen Messe informiert über Arbeitswelt

Weiterbildungsinstitute informieren, welche Lehrgänge das Wissen up to date halten. Um- und Wiedereinsteiger sind beim Regionalbüro für berufliche Fortbildung richtig. Wer sich nicht nur informieren, sondern auch gleich aktiv werden will, sollte in dem Forum und den Workshops vorbeischauen. In den Vorträgen werden Themen wie Bewerbungstraining, Assessment-Center und Vorstellungsgespräch behandelt. Bewerbungsmappen werden gecheckt und Bewerbungsfotos erstellt – kostenlos. Außerdem offerieren die Aussteller tagesaktuell ihre Stellenangebote. Ungewöhnliche Berufsorientierung für Schüler zeigen zwei Projekte. Mit dem Parcours UFO Unternehmen – Fachbereiche und Organisation – wird die Welt eines Betriebs und die Berufevielfalt interaktiv dargestellt und kann erlebt werden. Und nach dem Speed-Dating-Prinzip lässt die Duale Hochschule BW Villingen-Schwenningen an ihrem Stand Schülerfirmen in nur 20 Minuten gründen.

An vielen Ständen finden Aktionen statt: Geschicklichkeitsspiele und Reaktionstests, Dialyse-Maschine und Punktionsarm sowie Wett-Kassieren. Wer mag kann testweise als Maurer, Stuckateur, Zimmerer und Fliesenleger zupacken. Durch 3D-OP-Simulationen und Vorführungen von CNC-Maschinen gewinnt man zudem auf kurzen Wegen Einblicke in unterschiedlichste Berufssparten und lernt auch ausgefallene Berufe kennen.

Weitere Informationen: www.jobsforfuture-vs.de