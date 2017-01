Villingen-Schwenningen Messe für elektrische Fortbewegungsmittel

Initiator und Betreiber ist die Süma-Veranstaltungs GmbH mit ihrem Chef Rainer Sunderer. Wenn die neue Messe E-Mobil Süd in den Messehallen samt Freigelände an den Start geht, dürfte für viele Fans der umwelt- und ressourcenschonenden Mobilität wie des Lifestyles ein Traum in Erfüllung gehen. Zum ersten Mal sei es in der Region möglich, umfassend die inzwischen große Palette an Elektrofahrzeugen hautnah zu erleben, weiß der Veranstalter. Im Mittelpunkt des Interesses dürften E-Bikes und Pedelecs aller Art stehen, die schon jetzt in der Käufergunst ganz vorne liegen – und das nicht nur bei Älteren, sondern auch bei der jüngeren Generation.

Aber auch Elektroautos, Elektro-Motorräder und-Roller sowie sogenannte E-Funnys, also Spaßmacher wie Segway, Hoverboard oder Airwheel, sollen nach den Vorstellungen des Machers Rainer Sunderer das Angebot bestimmen.

Angedacht ist auch die große Palette der Elektromobile für Senioren zu präsentieren. Die erste "E-Mobil Süd" ist zwar die erste Messe dieser Art in der Region, doch ihr Organisator Rainer Sunderer veranstaltet seit 25 Jahren die vor allem in den vergangenen Jahren erfolgreiche Süddeutsche Motorrad-Ausstellung Süma, ist auf diesem Gebiet also ein alter Hase. Nicht zuletzt deshalb setzt der Messechef auch bei der "E-Mobil Süd" auf ein bewährtes Konzept, denn es soll auch bei dieser Verkaufsmesse im Geiste einer fortschrittlichen Mobilität einen Gebrauchtmarkt für E-Bikes und Pedelces geben.