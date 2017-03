Villingen-Schwenningen Messe: Dem Traumberuf ein Stück näher

Leon Hezel, Schüler (14)

Die Messe-Scouts haben uns geholfen, uns zurechtzufinden. Die vielen Stände haben mir wirklich gut gefallen. Weil ich sehr handwerklich interessiert bin, hätte ich mir aber mehr Informationen zu Bauberufen gewünscht.

Villingen-Schwenningen (skr). Seit Donnerstag unterstützt die "Jobs for Future" tausende Schüler bei ihrem Einstieg in die Arbeitswelt. Zahlreiche Aussteller ermöglichen einen Einblick in die unterschiedlichsten Berufe. Wir haben uns auf der Messe umgehört.