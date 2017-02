Villingen-Schwenningen Messe bietet jungen Leuten viele Chancen

Nicht nur im Hörsaal sitzen, sondern auch im Betrieb aktiv mitarbeiten und schon ein Gehalt beziehen? An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg verbringt man alle drei Monate eine ebenso lange Praxisphase im Partnerunternehmen. Projektleiterin Karin Huber stellt den großen Vorteil der "Jobs for Future" heraus: "Zuerst am Stand der Dualen Hochschule Infos zum Studium sammeln, dann direkt weiter gehen zu potenziellen Arbeitgebern. Da warten reizvolle Kombinationen." Online einkaufen ist beliebt, der Kunde trifft höchstens mal den Zusteller. Doch Paketdienste bieten auch Chancen fürs duale Studium: BWL mit der Vertiefung Spedition und Logistik. Und Lebensmittel-Discounter suchen junge Leute für BWL mit der Fachrichtung Konsumgüterhandel und Logistik.

Sogar Studieren ohne Abi ist keine Illusion. Gestandene Kaufleute, Meister und Techniker können parallel zu ihrem Beruf einen Hochschulabschluss erlangen – zum Beispiel am Management-Zentrum Villingen oder an der Steinbeis-Hochschule.

Ausbildungsberufe als Start

Am Anfang der Karriere steht oft eine Berufsausbildung: Grundwissen erlernen, Praxis sammeln, erstes Geld verdienen. Die Auswahl ist groß, die Chancen stehen gut. Unternehmen, Akademien, Privat- und Fachschulen bieten motivierten jungen Leuten Ausbildungsplätze und Praktika, beantworten Fragen und geben Bewerbungstipps. Erst mal in Erfahrung bringen, welche Berufe es überhaupt gibt. Dabei helfen die Handwerkskammer Konstanz, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Agentur für Arbeit, die beruflichen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreises und die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. Im Handwerk beispielsweise gibt es mehr als 130 Ausbildungsberufe von A wie Augenoptiker bis Z wie Zweiradmechaniker. Rund 12 000 Handwerksunternehmen bieten in der Region die unterschiedlichsten Ausbildungsplätze.

Unterhaltungsprogramm

Unter dem Titel "Du und Dein Beruf" können sich die Besucher mit berufsspezifischen Kleidungsstücken und dem passenden Werkzeug fotografieren lassen. Im Anschluss gibt es einen Button mit dem Foto. Wer sich gerne schminken lässt, kann dies gleich gegenüber tun, wo die Bewerbungsfotos geschossen werden. Bewerbungsmappe gecheckt, Foto dazu fertig? Dann darf es noch mal zum Fotografieren gehen, und jetzt gerät die Friseur durcheinander: In einer Fotobox wird richtig viel Wind gemacht – mit starken Ventilatoren. Auch dies sorgt für lustige Bilder. Spielerisch einen neuen Beruf testen können die Besucher auch beim Wett-Kassieren an einer Discounter-Kasse. Schnelles Kassieren wird mit Preisen belohnt.

Handwerkliches Geschick steht bei Maurern, Zimmerern, Fliesenlegern, Stuckateuren und Straßenbauern im Vordergrund. Weitere Aktionen, wie Gewinnspiele und Schätzfragen, Golfspielen, oder eine Operation mit einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) erleben, sorgen zwischen den Informationsständen für weitere Unterhaltung und Zeitvertreib.

Die "Jobs for Future" – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung findet vom 9. bis 11. März 2017 auf dem Messegelände in Schwenningen statt und ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt und Parken sind frei. Weitere Informationen unter www.jobsforfuture-vs.de.