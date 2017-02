Villingen-Schwenningen Mercure-Betreiber wehrt sich gegen Vorwürfe

Genau einen Monat wird das Mercure in Villingen noch Bestand haben, ehe das Haus von der Berliner Hotelkette Dormero übernommen wird. Seitens deren Geschäftsführer, Marcus Maximilian Wöhrl, wurden nun Vorwürfe laut, die die Planungen des neuen Betreibers behindern würden. "Das stimmt so nicht", erklärt hingegen Uwe Aschke im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der Geschäftsführer, der ab Herbst das neue Holiday Inn im Zentralbereich von VS betreiben wird, zielt insbesondere auf das Betreten des Hotels in der Villinger Innenstadt.

"Es kam hier – in einem nachgewiesenen Fall – zu einer Störung der Betriebsruhe", betont Aschke. Für die Störung hätten seinen Infos zufolge erst kürzlich Dormero-Mitarbeiter bei einem Besuch im Hotel gesorgt, der eigentlich vom Sierra-Geschäftsführer unterbunden wurde. Aschke: "Das bringt Unruhe in den Betrieb, wenn der zukünftige Hotel-Manager ein Zimmer bei uns bucht."

Die Folge: "Nachdem man sich nicht daran gehalten hatte, habe ich für alle Mitarbeiter von Dormero ein Hausverbot ausgesprochen." Aschke betont jedoch, dass dies lediglich für "allgemeine Besuche" gelte, jedoch nicht für "einen klaren Auftrag" – beispielsweise, wenn die Räumlichkeiten für den geplanten Umbau begutachtet werden sollen.