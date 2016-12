Villingen-Schwenningen Menschen gedenken Berliner Terror-Opfer

Politik thematisiert

Immer wieder würden in den Gesprächen die Politik thematisiert. "Die Menschen befürchten durch die Einwandung teilweise einen Kontrollverlust", berichtet Hardinge und erklärt: "So etwas gab es früher nicht." Sie persönlich sieht darin auch die Folgen der Globalisierung – "das macht vielen Angst."

Und so kommt sie gestern immer wieder in das Gespräch mit den Menschen, die auf dem Latschariplatz stehen und den Opfern gedenken. Währenddessen hält auch ein junger Mann kurz inne, zündet zwei Kerzen an und zeigt damit seine Verbundenheit mit dem Terrorakt in Berlin.