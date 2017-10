Villingen-Schwenningen Menschen fragen nach Hagelflieger

Villingen-Schwenningen/Deißlingen. Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro unterstützt die Volksbank Deißlingen den Verein zur Hagelabwehr. "Der Hagelabwehrflieger schützt das Hab und Gut unserer Kunden und Bürger im Geschäftsgebiet und darüber hinaus und verdient daher die Unterstützung aus der ­Region", sagte Vorstands­sprecher Christoph Groß während der Scheckübergabe. Die Volksbank Deißlingen wie auch die Gemeinde waren von Beginn an im Verein zur Hagelabwehr engagiert, so dass neben den Kreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar die Gemarkung Deißlingen von Beginn an zum offiziellen Einsatzgebiet zählt.

Die Ankündigung von Peter Hellstern, Mitglied im Vorstand des Vereins, dass man in Zukunft auch gerne den gesamten Kreis Rottweil ab­decken möchte, begrüßten die Bankchefs daher ganz ausdrücklich. Dies würde indes einen zweiten Hagelabwehrflieger in Donaueschingen benötigen, und einen finanzkräftigen Hagelabwehrverein im Kreis Rottweil.

Ereignis im Sommer bei Villingendorf