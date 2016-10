Villingen-Schwenningen Mensch und Maschine

Eingeladen hatte das Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dies ist eine unternehmerische Initiative seit 2009, die regionale Unternehmen vernetzt. Armin Frank, Vorstand des Netzwerkes, moderierte die Veranstaltung. Neugierig waren bei zirka 60 Teilnehmern auch 16 Schüler einer Technikerklasse, der Fachrichtung Fertigungstechnik. Ihre Lehrerin Gabriele Herterich hatte kurzerhand die BWL-Stunden in das Management-Zentrum verlegt. Dort stellte Thomas Ettwein, Direktor der Schule die Lernanlage 4.0 mitsamt ihren vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten vor. Er zeigte anhand des Webshops der Schule, wie per Internet ein Auftrag funktioniert. Bestellt wird ein gebrauchsfähiges Produkt, in diesem Fall einen Schlüsselanhänger, der mit Logo und Namen bis zur Versandreife gebracht wird. Der gesamte vollautomatische Prozess kann vom Beginn bis zum verpackten Produkt virtuell umgesetzt werden. Idealerweise könnten Schüler das virtuell Erlernte an der Anlage umsetzen.

Es ist noch Zukunftsmusik, dass die Anlage in allen Schularten und Klassenstufen, in der Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden kann. Der Landkreis hat diese Innovation mit Fördermitteln unterstützt. Mittlerweile beteiligen sich an den Kosten für die Weiterentwicklung der Anlage auch Betriebe. Diese haben die Zeichen der Zeit erkannt und wissen, dass gute Facharbeiter auf dem neuesten technischen Stand sein müssen. Weitere Firmen, die sich mit Geld- oder Sachleistungen beteiligen wollen, sind gesucht. Walter Pankoke, Vorstand des Innovationsnetzwerkes, sagte dazu: "Wir brauchen Kontakte und junge Menschen, mit dem Ziel, diese nicht nur in der Industrie, sondern auch in die Handwerksbetriebe einzubinden und Interesse an Aus- und Weiterbildung zu wecken. Diese findet in den Schulen und vor Ort und unter anderem im Management-Zentrum statt. Denn eine positive Einstellung unserer Jugend zu den technischen und handwerklichen Berufen garantiert unsere Zukunft."

Bianca Lichtenberger, Prorektorin der Dualen Hochschule in Schwenningen, trug anhand von Thesen die Veränderungen der Menschen im Zuge der Digitalisierung vor. Sie sagte: "Mensch und Maschine sind in der Digitalisierung untrennbar verbunden. Die Digitalisierung ist nicht nur Technik, sondern erfordert erhebliche Veränderungen im Unternehmen, gleichzeitig ist die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter 4.0 noch nicht transparent und auch noch nicht fassbar." Ihre spannende Fragestellung ist: Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Mitarbeiter aus? Firmen, die wissen wollen, wie sich die Arbeitswelt aufgrund der Digitalisierung für die Mitarbeiter ändern wird und wie sich dies auf die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter auswirkt, können an der Studie der Dualen Hochschule teilnehmen. Diese Unternehmen werden als Ergebnis eigene Fahrpläne für die Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeiter bis hin zur praktischen Umsetzung erhalten. Berücksichtigt wird die unterschiedliche Ausgangslage der Unternehmen bei der Digitalisierung. Digitalisierung kostet Geld, dafür ist in der Regel eine Finanzierung notwendig. Verschiedene Unternehmen stellten Förderprogramme vor.