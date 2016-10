Villingen-Schwenningen "Mensch, Petrus!"

Geschichten von Petrus, von dem, was er mit Jesus erlebte, standen im Mittelpunkt des Kinderbibeltages. Als Bastelarbeit entstanden in allen Gruppen kleine Boote aus Holzklammern. Am Ende kamen alle noch einmal zusammen, um Petra zu erzählen, was sie erlebt hatten und um ihre Namensfische, die ebenfalls in den Gruppen entstanden waren, in ein großes Netz zu werfen.

In der zweiten Gruppenphase gab es drei unterschiedliche Geschichten zu hören: Die Kinder der ersten Gruppe erfuhren von der Sturmstillung durch Jesus und wie Petrus versuchte, übers Wasser zu gehen. Dabei entstand ein großes Plakat mit Wellen, auf denen die Kinder aufschrieben, was ihnen Angst macht. In der zweiten Gruppe hörten die Kinder die Geschichte von der Verklärung Jesu. Hier entstand neben einem kleinen Licht für alle ein Plakat mit vielen Wolken. Auf sie hatten die Kinder besonders schöne Erlebnisse geschrieben und was ihnen im Leben besonders wichtig ist. Die dritte Gruppe befasste sich schließlich mit der Fußwaschung der Jünger durch Jesus. Sehr schnell begriffen die Kinder dabei, was es heißt, sich für den Nächsten einzusetzen. Ihre Ideen schrieben sie auf kleine Füße, die ebenfalls zu einem Plakat zusammengestellt wurden.

In der letzten Gruppenphase trafen sich alle zusammen zunächst wieder mit Petra, um die Geschichte zu hören, wie Petrus leugnete, Jesus überhaupt zu kennen. In den Kleingruppen durfte sich jedes Kind ein mutmachendes Taschentuch mit Knoten bemalen. Und zum Abschluss schreiben alle ihren Namen auf ein Riesentaschentuch.