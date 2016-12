Villingen-Schwenningen Mensa erhält Auszeichnung für gutes und nachhaltiges Essen

Studetenwerk Freiburg

Dass eine abwechslungsreiche, regionale und ökologisch ausgerichtete Küche auch in einer Mensa praktiziert werden kann, beweist das Studierendenwerk Freiburg, das schon seit einigen Jahren diesen Weg eingeschlagen hat. Beim Projekt "Gemeinschaftsverpflegung" wurden deshalb viele verschiedene Prozessstufen und Ansprechpartner involviert. Dabei haben sich alle Beteiligten die Verwendung regionaler und ökologisch erzeugter Lebensmittel, aber auch die Vermeidung beziehungsweise die Reduzierung von Lebensmittelabfällen auf die Fahnen geschrieben.

Mit der Zertifizierung der Hochschulmensa in Schwenningen kann das Studierendenwerk Freiburg nun ein Leuchtturmprojekt vorweisen. Bei der Zertifikatsübergabe freute sich die Wahlkreisabgeordnete Martina Braun sehr darüber, dass ein so tolles Projekt in Schwenningen gelebt wird. "Als Biobäuerin sind mir die Erzeugung von gesunden Lebensmitteln und eine ausgewogene Ernährung wichtig. Die Hochschulmensa mit ihrem Küchenchef Uwe Schramm und seiner Mitarbeiterin Hilde Schleicher beweisen, dass diese Anforderungen auch in der Außerhaus-Verpflegung uneingeschränkt möglich sind."