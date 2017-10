Agnes’ Eltern sind verstorben, das Haus wurde verkauft, die wichtigsten Gegenstände des Nachlasses verteilt. Nun ist es an ihr, das Elternhaus zu entrümpeln. Eine ganze Woche hat sie dafür Zeit. Eigentlich keine schwere Aufgabe – oder? Gillas Cremers "Die Dinge meiner Eltern" am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen ist eine bewegende, hinreißende und melancholische Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Um 19.30 Uhr findet im Kleinen Saal eine Stückeinführung statt. Schauspielerin, Autorin und Produzentin Gilla Cremer hat mit diesem Stück ein sehr persönliches Solo geschaffen, in das sie viele eigene Erinnerungen, Erfahrungen und Bilder einfließen ließ. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de. Foto: Declair