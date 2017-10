Villingen-Schwenningen Mehrere Problemfelder

Die Regie und Moderation im Landratsamt übernahm die Geschäftsführerin des Diakonischen Werks, Anita Neidhardt-März. Als Ziel nannte sie: "Das was die Verbände in der Praxis erfahren, wollen wir weitergeben, damit das Thema in der Politik verstärkt wahrgenommen wird." Die aufgezeigten Beispiele aus der Praxis der Beratung der Wohlfahrtsverbände bewirkten eine überaus lebendige Diskussion mit den anwesenden Politikvertretern. Die Probleme, die ein Elternteil alleine stemmen muss, sind die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Urlaub versus Ferienzeiten der Kinder und gesellschaftliche Stigmatisierung. Angela Kreutter vom Landratsamt schilderte, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis den höchsten Anteil von Alleinerziehenden in Baden-Württemberg hat, davon benötigen 50 Prozent Unterstützung durch Ämter. Vier große Problemfelder, die zur Falle mit negativer Langzeitwirkung auch für die Kinder werden, kamen durchgängig zum Vorschein: Mangelnde Bildung und Ausbildung, Schlechte finanzielle Voraussetzungen, Überforderung im Umgang mit Ämtern und fehlender bezahlbarer Wohnraum. Deshalb ziehen Alleinerziehende oftmals in kleine Gemeinden. Fazit von Neidhardt-März: Viele Menschen in schwierigen Problemlagen passen nicht in die bestehenden Strukturen. Für diese Menschen müssen politische Lösungen gefunden werden.