Villingen-Schwenningen Mehrere Glasscheiben bersten

Als die Feuerwehr mit der Drehleiter in den zweiten Stock des Hauses vorrückte, in dem es mehrere Studentenwohnungen gibt, nahmen sie zwar Rauchentwicklung wahr, konnten die Ursache für die Verpuffung aber nicht eindeutig ausmachen. Abteilungskommandant Christian Krause vermutete die Ursache der Explosion im "Müllsystem" unter der Spüle in der Küchenzeile der Wohnung. Um die genaue Ursache herauszufinden, wurden die Stadtwerke gerufen.

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand in der Wohnung. Mehrere Fensterscheiben in dem Haus sind zu Bruch gegangen. Auf dem Gehweg und der Fahrbahn lagen viele Scherben verstreut.

Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner, der zu diesem Zeitpunkt gerade Musikunterricht im gegenüberliegenden Haus der Stadtmusik gab, hatte von einem Knall nichts mitbekommen. Ein Nachbar, der auch erst hinzukam, als die Scheiben schon geflogen waren, hatte nur gesehen, dass seine Hauskatze wegen des Krachs das Weite gesucht hatte. Am Einsatzort waren auch Polizei und Rettungskräfte.