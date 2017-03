Villingen-Schwenningen Mehrere Fälle von zerstochenen Autoreifen

"Es lässt sich nicht feststellen, inwieweit die Tatbestände zusammenhängen", berichtet Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Denn sowohl die Zahl der zerstochenen Reifen als auch die betroffenen Automarken unterscheiden sich. "In den meisten Fällen liegt einfach reine Zerstörungswut vor", weiß Popp. "Wir haben es ständig mit einer Vielzahl an Sachbeschädigungen zu tun." Neben platten Reifen halten auch zerkratzte Lacke und abgetretene Spiegel die Polizei auf Trab. Schlüssel, Scheren, spitze Gegenstände – eine Vielzahl an Tatwaffen sei in diesen Fällen denkbar.

"Das Spurenbild ist dürftig", bedauert Popp. Aufgrund ihres typischen Musters könnten die Ermittler Messer derzeit jedoch ausschließen. "Oben breit, unten schmal – das sieht aus, wie wenn man Käse schneidet", so Popp.