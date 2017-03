Kaum haben die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts bei der Marktplatzsanierung begonnen, wird der erste Unmut von Anwohnern und Händlern laut. Neben Baulärm beklagen sie Umsatzverluste sowie fehlende Parkplätze. Eine bittere Pille für manch kleinen Einzelhändler am Marktplatz, wenn er die Nebenwirkungen gleich in den ersten Tagen zu spüren bekommt. Klar war aber im Vorhinein: Wenn Schwenningen attraktiver werden soll, müssen die Bürger für eine bestimmte Zeit in den sauren Apfel beißen und die Baumaßnahmen über sich ergehen lassen. Dass es zu Einschränkungen kommen wird, hatte die Stadt von Anfang an kommuniziert. Deshalb ist es wichtig, dass beide Seiten – Stadt und Bürger – aufeinanderzugehen und zu Kompromissen bereit sind. Eine praktikable Lösung für das Parkplatzproblem wäre dabei ein Schritt in die richtige Richtung.