Villingen-Schwenningen Mehr Projekte, höhere Schulden

Zwischenzeitlich haben die Fraktionen den Entwurf allerdings beraten und waren offensichtlich nicht mit allen Projekten einverstanden, die das Stadtoberhaupt für das Haushaltsjahr 2017 gestrichen hatte. Allen voran die Baumaßnahmen an der Waldstraße in Villingen sowie die Sanierung des Hartplatzes von VfB Villingen und Hockeyclub. Wie der Haushaltssatzung zu entnehmen ist, wird ein Ansatz in Höhe von 650 000 Euro für letztere Maßnahme aufgenommen. Und auch für die Straßenbaumaßnahmen an der Waldstraße sind eine halbe Million Euro vorgesehen. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen von 1,9 Millionen Euro für die beiden folgenden Jahre.

Im Stadtbezirk Schwenningen geht die Kalkulation für die Neckarhalle nicht so auf, wie es im Entwurf gedacht war. Das Finanzamt hat nun nachträglich entschieden, dass der erhoffte Vorsteuerabzug in Höhe von 100 Prozent nicht möglich ist. In Aussicht gestellt wurde der Stadt nun ein Abzug von 75 Prozent. Auf dieser Basis bedeutet das eine Verschlechterung für die Haushaltsjahr 2017 und 2018 von 152 400 Euro. Die Gesamtkosten für die Halle bleiben davon allerdings unberührt und weiterhin bei rund 10,8 Millionen Euro.

Das geplante Obdachlosenheim an der Schubertstraße in Schwenningen bringt neben diversen Ausgaben aber vor allem eine Zuführung von 1,7 Millionen Euro an die städtischen Rücklagen. Wie kommt’s? Die Summe ergibt sich aus dem nicht umgesetzten Neubau. Der Vormieter hatte 227 000 Euro in das Gebäude investiert. Diese Summe wird die Stadt Villingen-Schwenningen einmalig bezahlen. Die jährlichen Mietkosten belaufen sich für 2017 auf 120 000 Euro, hinzu kommen jährlich höhere Bewirtschaftungskosten von je 30 000 Euro. Diese Ansätze wurden auf Basis des derzeitigen Verhandlungsstands mit dem Vermieter festgelegt – auch für die mittelfristige Finanzplanung, also über 2017 hinaus.