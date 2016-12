Villingen-Schwenningen Mehr Präsenz beim Jahreswechsel

Auch im Bereich Tuttlingen werden mehr Beamte im Dienst sein

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen sind deutlich mehr Beamte im Dienst als in den vergangenen Jahren, teilt die Polizei mit. Konkrete Gefährdungserkenntnisse gebe es in den fünf Landkreisen zwar nicht, trotzdem gelte auch für die Region die deutschlandweit festgestellte abstrakte Gefährdungslage durch den islamischen Terrorismus. Die schlimmen Ausschreitungen in der letztjährigen Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Großstädten seien allen noch sehr gut in Erinnerung.

Auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in Berlin erhöhe die Polizei ihre Einsatzbereitschaft. So werde beispielsweise während des Triberger Weihnachtszaubers das Aufgebot an Polizisten deutlich gesteigert, so die Polizei. Auch in der Silvesternacht werde spürbar mehr Polizei auf der Straße sein. Die Bürger sollten sich sicher fühlen. Mit ihrem verstärkten Einsatz will die Polizei Gefahrenherde rechtzeitig erkennen, um möglichst früh darauf reagieren zu können. Eine absolute Sicherheitsgarantie gebe es trotz aller Bemühungen nicht. Deshalb sollten die Menschen wachsam sein und Verdächtiges oder Auffälliges melden.