Villingen-Schwenningen Mehr Mut und Selbstbewusstsein tun Frauen gut

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Kommunikationstrainerin und Personalentwicklerin war eine der Referentinnen beim Frauenwirtschaftstag und gab den Zuhörerinnen die Botschaft mit, ihr selbst geschaffenes Gefängnis zu verlassen. "Glückliche Menschen leisten mehr. Früher hieß es, dass Erfolg glücklich mache, doch jetzt weiß man, dass man eher umgekehrt denken muss", erklärte Schrenk zum Stichwort "Corporate Happiness". Darunter könne man sich durchaus vorstellen, dass in einer Firma, in der alle Mitarbeiter grundsätzlich gleich behandelt würden, einer ein Büro in Pink bekomme, weil er dann besser arbeite und mehr leiste, erklärte die Unternehmensberaterin. Erstmals fand der Frauenwirtschaftstag in den Räumen der Kontaktstelle Frau und Beruf in den Räumen der IHK in der Peterzeller Straße in Villingen statt.

Hatte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren mehr das Thema Existenzgründung thematisiert, so sollten diesmal unter dem Motto "Mut tut gut" Impulse für den beruflichen Erfolg gegeben werden. "Wir haben dabei an den Fachkräftemangel gedacht", erklärte Organisatorin Susanne Orlowski (Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen). 55 Frauen aus der gesamten Region meldeten sich zu der Veranstaltung von IHK, Handwerksammer, Agentur für Arbeit, Kontaktstelle Frau und Beruf, Wirtschaft und Tourismus VS und Netzwerk Fortbildung an. "Es geht um die Frage, wie kann ich etwas für mich selber machen, um weiterzukommen", erklärte Orlowski, die durch das neunte Frauenwirtschaftsforum mit Netzwerkpartnern führte. Marina Bergemann stellte die neugegründete Kontaktstelle Frau und Beruf vor.

Frauen neigten eher dazu, zu warten, bis sie von jemand "entdeckt" würden, anstatt ihre eigenen Fähigkeiten ins rechte Licht zu rücken, sagte Schrenk, nach eigener Erklärung "Gründerin einer Manufaktur für erfolreiche Menschenarbeit". Zu wenig Courage, zu wenig Selbstbewusstsein und Ängste hinderten Frauen daran, ihre Wünsche zu realisieren. "Männer verkaufen sich total anders. Ein Mann sagt: ›Das hätte ich gern, dann werde ich sehen, ob ich das kann.‹" Noch aus der Steinzeit stammende Verhaltensmuster beeinflussten auch das Verhalten der Frauen, so die Referentin in ihrem Vortrag mit dem Titel "Zeit, uns zu verstehen".