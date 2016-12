Villingen-Schwenningen Mehr minderjährige Ausländer

Freie Jugendhilfeträger haben inzwischen vor Ort ausreichende stationäre Plätze für die UMA geschaffen, für deren Betreuung das Kreis- , beziehungsweise das Stadtjugendamt verantwortlich ist. Zudem wurden Personalkapazitäten aufgebaut, um im Rahmen des allgemeinen sozialen Dienstes, der Vormundschaften und der wirtschaftlichen Jugendhilfe die Versorgung auszudifferenzieren, damit intensiv an der Integration und Verselbstständigung der jungen Menschen gearbeitet werden kann. Aktuell halten sich 63 642 UMA in der Bundesrepublik auf, davon 8235 in Baden-Württemberg. Damit hat das Land seine Quote knapp erfüllt. Das bedeutet, dass derzeit in Deutschland ankommende UMA auf andere Bundesländer verteilt werden. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit der Aufnahme von 95 UMA die derzeitige Quote knapp erfüllt. Einzelne der jungen Menschen kommen über die Schweizer Grenze direkt oder in der bestehenden BEA Donaueschingen im Landkreis an und müssen zumindest vorläufig in Obhut genommen werden.

Anschließend ist zu klären, ob ein Verbleiben im Landkreis möglich ist, ein Verteilhindernis vorliegt oder eine Unterbringung in einem anderen Landkreis erforderlich ist. Wie sich der Zugang an UMA in nächster Zeit entwickeln wird, kann man in der Verwaltung nicht abschätzen. Gleichwohl müsse man aber gewappnet sein, künftigen Zugangszahlen personell und inhaltlich gerecht werden zu können. Auch gelte es, die jugendhilferechtliche Entwicklung bei den Familien in Gemeinschaftsunterkünften und der Anschlussunterbringung im Blick zu behalten, um Hilfsbedarf erkennen und abdecken zu können.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis habe man sich der umfangreichen Aufgabe der Versorgung der UMA gestellt und mit großem Einsatz aller Beteiligten gemeistert, heißt es in der Sitzungsvorlage des Jugendhilfeausschusses. Deutlich wird auf die hohen Ausstände bei den angemeldeten Kostenerstattungen für diesen Arbeitsbereich hingewiesen. Derzeit werde geprüft, ob zum Jahresende Klagen gegen die kostenerstattungspflichtigen Länder für die sogenannten Alt-Fälle, Fälle von vor dem 1. November 2015, eingereicht werden müsse, um eine Verjährung der Ansprüche zu verhindern.