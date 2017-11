Villingen-Schwenningen Mehr Lebensqualität in der Pflege

Um diesen steigenden Bedarf zu decken, bieten die Malteser in Villingen mehrmals jährlich Qualifizierungskurse an. Vor Kurzem erhielten die erfolgreichen Absolventinnen beider Kursmodule ihre Zertifikate überreicht. Für sechs Teilnehmerinnen ist die Qualifizierungsmaßnahme nach erfolgreichem Abschluss von beiden Modulen, sowie eines Praktikums beendet. Acht Frauen haben erst das Modul "Pflegediensthelferinnen" abgeschlossen und werden nach einem Praktikum in der Pflege mit dem Modul "Betreuungsassistenz" die Ausbildung fortsetzen. Für acht Teilnehmer geht es mit dem Modul "Betreuungsassistenz" weiter.

Die Teilnehmer betonen, "durch die Lerninhalte wie Anatomie, Erkrankungen im Alter und Krankenbeobachtung einen anderen Blick auf die besonderen Erfordernisse in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen gewonnen zu haben. Aber nicht nur die Einschränkungen, sondern die Erhaltung und Förderung von Ressourcen sind wichtige Gesichtspunkte", berichtete Beate Fetzer, Leiterin der sozialpflegerischen Ausbildung bei den Maltesern.

Im Vorfeld der Ausbildung ist ein 40-stündiges Praktikum in einer voll- oder teilstationären Einrichtung vorgeschrieben, um konkrete Eindrücke über die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Menschen zu bekommen. So lässt sich auch das eigene Interesse und die Eignung zur Arbeit im pflegerischen Bereich überprüfen.