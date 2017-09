Schwarzwald-Baar-Kreis. Frohe Kunde für die Privatschulen im Schwarzwald-Baar-Kreis: Der Landtag beschloss am Mittwoch eine Änderung des Privatschulgesetzes, wonach die freie Bildung im Land gestärkt werden soll. Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis sind: die St. Ursula-Schulen Villingen, die Rudolf-Steiner-Schule (Freie Waldorfschule) Schwenningen, die Georg-Müller Grund- und Realschule Schwenningen und die Zinzendorf-Realschule Königsfeld. Damit wird der Kostendeckungsgrad von 80 Prozent der Bruttokosten eines öffentlichen Schülers im Gesetz verankert. Diese Kosten bekommen Schulen vom Land als Zuschuss. Damit verbunden ist eine Erhöhung von derzeit 78,1 auf 80 Prozent. Alle zwei Jahre wird der Kostendeckungsgrad künftig überprüft. Verzichten Freie Schulen auf Entgelt für Unterricht und Lernmittel, erhalten sie auf Antrag einen Ausgleich für nicht erhobenes Schulgeld. Die Gesamtförderung kann bis auf 90 Prozent der Bruttokosten eines öffentlichen Schülers steigen. Eine Freie Schule müsse allen Schülern unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern offenstehen. Der Landtagsabgeordneter Karl Rombach (CDU) freut sich, "ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen dem Land und den freien Schulen" sei erreicht.