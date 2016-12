Villingen-Schwenningen Mehr Geld für Musikakademie

Villingen-Schwenningen. Im Zweijahresrhythmus werden die Zahlungen der Stadt an die Akademie sukzessive von 480 000 Euro im Jahr 2018 auf 555 000 Euro im Jahr 2027 steigen. Um die eigenständigen künstlerisch-pädagogischen Aufgaben weiterhin erfüllen zu können, brauche die Musikakademie, die 2005 gegründet wurde und seither mit der Stadt im Bereich der musikalischen Bildungs- und Kulturarbeit aufgrund eines Zuwendungsvertrag kooperiert, dringend Planungssicherheit. Nur so könnten langfristig angelegte Bildungsprogramme umgesetzt, qualifizierte Lehrkräfte gebunden und die Existenz der Musikakademie gesichert werden, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte dem zu. Die Anpassung der Honorare für die freien Mitarbeiter sei dringend geboten, um diese langfristig zu binden und die Personalfluktuation zu reduzieren. Da die Honorare in den zehn Jahren des Bestands der Musikakademie nur 2016 erhöht wurden, ist ab 2018 alle zwei Jahre eine Anpassung in Höhe von drei Prozent vorgesehen. Auch die Festangestellten erhielten in den zehn Jahren eine einmalige Gehaltserhöhung im Jahr 2012.

Dies sei die richtige Vorgehensweise, meinte Jürgen Jauch (CDU). Er habe alle Achtung vor der Leistung der Mitarbeiter und dem ehrenamtlichen Engagement. Jetzt müssten Nägel mit Köpfen gemacht werden, die Musikakademie müsse zur Institution in Villingen-Schwenningen gemacht werden.