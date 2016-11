Villingen-Schwenningen Mehr Einsatz für weniger Jugendliche

Diesen Aspekt griff Rätin Ulrike Heggen (Freie Wähler) auf und betonte: "Diese Bevölkerungsgruppe wird, je kleiner sie wird, eine zunehmend kleinere Lobby bekommen. Deshalb ist es unsere Aufgabe zu schauen, dass in der Kinder- und Jugendhilfe etwas getan wird." Es dürfe bei Kindergärten und Schulen nicht nur der wirtschaftliche Aspekt gesehen werden. "Wir müssen schauen, dass alle eine Bildungsmöglichkeit haben." Dabei dürfe kein Kind verloren gehen.

Auch Ulrich Bürger hatte in der vergangenen Sitzung die Stadt und den Gemeinderat in die Pflicht genommen und in seinem Bericht darauf hingewiesen, dass der demografische Wandel bei der Planung und Gestaltung verschiedener Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe berücksichtigt werden muss.

Für Bernd Schenkel ist der Wandel der Altersstruktur in der Gesellschaft nicht umzukehren. "Aber er ist meiner Ansicht nach zu korrigieren. Und hier müssen wir kommunal etwas tun." Dabei setzt der SPD-Politiker auf das Potenzial der Flüchtlingskinder, die nach Deutschland gekommen sind, "und noch kommen werden. Sie könnten helfen, die negative Entwicklung zu korrigieren.

Schenkel erinnert an die Gastarbeiterfamilien, die nach Deutschland kamen. "Diese Flüchtlingsgeneration hat ebenso das Zeug dazu, zum Erhalt des Sozialsystems beizutragen. Die Zahl der Jugendlichen in Villingen-Schwenningen werde in den kommenden zehn Jahren stabil bleiben. "Deshalb werden wir alles, was wir kommunalpolitisch in diesem Bereich in Angriff nehmen, auch brauchen."

Für Renate Breuning (CDU) ist die Tendenz des Wandels ernst zu nehmen, aber die Zahlen im Bericht sollten nicht wörtlich genommen werden. "Nach Rücksprache mit Ulrich Bürger kann ich sagen, dass bei den Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes so viele Faktoren berücksichtigt und einberechnet werden, dass das keine konkreten Zahlen sind."

Für die städtische Entwicklung bedeuten die Erkenntnisse laut Ulrich Bürger vor allem eines: Die Bereich Bildung sowie Kinder- und Jugendhilfe dürfen nicht einzeln betrachtet werden, sondern müssen zukünftig im Gesamtzusammenhang betrachtet werden.