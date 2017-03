Villingen-Schwenningen Mehr als zwölf Kilo Kokain beschlagnahmt

4000 Euro Dealgeld an Bord

Die beiden hatten in ihrem Fahrzeug über drei Kilo Kokain und fast 4000 Euro Dealgeld an Bord. Das Rauschgift war professionell im Pkw versteckt. Nach der Sicherstellung und Festnahme der beiden Kuriere gelang es den Ermittlern des Polizeipräsidiums Tuttlingen in Kooperation mit der holländischen und der Kölner, beziehungsweise der Mönchengladbacher Polizei sowie einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz, zeitnah weitere fünf Bandenmitglieder, vier Albaner im Alter von 21, 24, 38 und 41 Jahren sowie eine Rumänin im Alter von 28 Jahren, festzunehmen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen konnten die Ermittler im Bereich Tuttlingen, Köln, Mönchengladbach und Rotterdam weitere neun Kilogramm Kokain, mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld und weiteres umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmen. Nach den intensiven und aufwändigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ist davon auszugehen, dass die professionell und gut organisierte Bande über Monate hinweg die Drogen von Rotterdam nach Deutschland und über Nordrhein-Westfalen in den süddeutschen Raum und das angrenzende Ausland schmuggelte. Die zwei Griechen, die auf der Autobahn erwischt wurden, waren nur ein Teil des Händlerrings. In Süddeutschland wurde das Kokain zu einem Teil an Dealer geliefert, die das Rauschgift ihrerseits an Kleindealer im hiesigen Raum zum Verkauf an die Konsumenten weitergaben. Ein weiterer Teil des Kokains wurde direkt an Abnehmer nach Südeuropa weitertransportiert. Im Straßenverkauf an Endabnehmer und Konsumenten hätte das sichergestellte Kokain einen siebenstelligen Betrag eingebracht. Die Mitglieder der Drogenbande, deren Strukturen nun zerschlagen werden konnten, müssen sich wegen bandenmäßigen Handelns und der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten. Gegen alle Tatverdächtigen wurden seitens der Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt und vom Amtsgericht Konstanz erlassen. Fünf Beteiligte sitzen in Untersuchungshaft, zwei Tatverdächtige in Auslieferungshaft in Holland.