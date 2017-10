Villingen-Schwenningen Mehr als zwei Millionen Euro

Jetzt überreichte der stellvertretende Ministerpräsident, Thomas Strobl, Vertretern der Gemeinden Bräunlingen, Hüfingen, Donaueschingen und Niedereschach sowie des Zweckverbandes den offiziellen Bescheid.

Die Fördersummen im Einzelnen: Bräunlingen erhält für den Ausbau in Unterbränd 385 107 Euro und für Waldhausen 471 080 Euro. Hüfingen bekommt für den zweiten Bauabschnitt in Mundelfingen 84 489 Euro sowie für den Ausbau in Fürstenberg und Sumpfohren 452 422 Euro.

In Donaueschingen wird für den Backbone (Basisnetz, das die Gemeinden miteinander verbindet) sowie für die Bereiche Humboldtstraße und Fohrenhöfe 635 175 Euro an Fördermitteln bezahlt. Niedereschach und Königsfeld erhalten für die Ortsteile Neuhausen und Schabenhausen 78 065 Euro. Der Landkreis bekommt für den Backbone im Bereich Mundelfingen/Eschach 69 060 Euro sowie für die Strecke von Zollhaus bis Nordhalden und Randen 47 550 Euro.