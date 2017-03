Villingen-Schwenningen Mehr als zehn falsche Fünfziger beschlagnahmt

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Sie wurden letztlich als Fälschungen erkannt und sind aus dem Verkehr gezogen worden, teilt die Polizei mit. sind. Es handelte sich bei den Fälschungen um 50-Euro- Scheine der "alten" ersten Serie, also noch ohne die fühlbare "seitliche Riffelung" (fühlbares Relief), die bei der zweiten, der sogenannten Europaserie vorhanden ist. Wie sich bei den folgenden Recherchen herausstellte, wurden zumindest sieben der Falschgeldnoten von unbekannten Tätern am Rosenmontag, 27. Februar, in Schramberg ausgegeben. Davon drei Scheine in einer Gaststätte und vier Scheine in einer Wirtshaus-Kneipe. Alle hatten dieselbe Seriennummer. Drei 50-EuroScheine wurden schon am 25. Februar in einem Discounter in Villingen verwendet. Zwei weitere Scheine sind in einer Apotheke in Schramberg und einem Möbelhaus in Rottweil an "den Mann" gebracht worden. In Rottweil wurde noch mit zwei falschen Scheinen in einer Cafe Bar bezahlt. Zum Schutz vor Falschgeld rät die Polizei daher: Informieren Sie sich über die Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten; überprüfen Sie die Geldscheine, stecken Sie verdächtige Geldscheine in einen Umschlag und übergeben sie diesen der Polizei.