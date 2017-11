Villingen-Schwenningen Mehr als 60 Werke von Morandi zu sehen

In dieser konzeptuellen Reihe bereitet die Städtische Galerie seit vielen Monaten eine Ausstellung vor, die als ein Höhepunkt im Wirken von Galerieleiter Wendelin Renn gesehen werden kann: Mehr als 60 Arbeiten des großen italienischen Künstlers Giorgio Morandi sind im nächsten Jahr in der Neckarstadt zu Gast. "Die Kunst von Morandi hat mich schon als Schüler begeistert. In seinen Stillleben und Landschaftsbildern ist das, was Malerei ausmacht, die Konzentration auf Farbe und Licht, um das Sein der Dinge, auf wunderbare Weise festgehalten. Er ist für mich und viele andere einer der größten Künstler dieser Welt", erklärt Galerieleiter Wendelin Renn.

Morandi wurde am 20. Juli 1890 in Bologna geboren und studierte an der Accademia di belle arti in seiner Heimatstadt. Von 1914 bis 1930 arbeitete er mit Unterbrechungen als Zeichenlehrer an Volkshochschulen in Bologna. 1930 wurde er als Professor auf den Lehrstuhl für Radierung an der Accademia di belle arti in Bologna berufen. Er starb am 18. Juni 1964.

Gesamtes Spektrum

Die Städtische Galerie zeigt Werke aus dem gesamten Spektrum seines künstlerischen Schaffens, die zwischen 1928 und 1964 entstanden sind. Zu sehen sind Radierungen, Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder, die öffentliche und private Kunstsammlungen für die Ausstellung in Schwenningen zur Verfügung stellen. "Es waren zum Teil schwierige Verhandlungen mit den Leihgebern und noch sind wir mit zwei Museen im Gespräch, ob wir auch ihre Schätze ausleihen können. Der technische Aufwand beim Transport der Kunstwerke, die Kurier-Begleitung aller Werke und viele weitere Forderungen zum Schutz der Bilder ist sehr kostenintensiv", berichtet Wendelin Renn. Zur Ausstellung erscheint zudem ein Katalogbuch, das alle ausgestellten Arbeiten abbildet.

Jetztige Ausstellung

Derzeit ist im "Lovis-Kabinett" noch bis 17. Dezember die Ausstellung "Meisterschüler der Hochschule für Bildende Künste Dresden" mit Arbeiten von Katharina Baumgärtner, Ella Becker, Julia Boswank, Justus Bräutigam, Alexander Endrullat, Fabian Glass, Sarah Rebekka Gosdschan, Olga Grigorjewa, Lisa Pahlke, Johan Schäfer, Marten Schech, Wolf-Roberto Schimpf, Matti Schulz, Adéla Součková und Sophie Uchman zu sehen.

Im Anschluss zeigt die Städtische Galerie mit dem Titel "geschenkt – genommen" vom 18. Februar bis 15. April 2018 Kunstwerke, die in den letzten drei Jahrzehnten als Schenkung angenommen wurden. Darunter sind Arbeiten von Hans Peter Alvermann, Anton Braith, Franz Defregger, Karl Duschek, Friedemann Hahn, Richard Haizmann, Emil Kiess, Gerold Miller, Paul Revellio, Giuseppe Scaiola und viele andere mehr.

Die Ausstellung "Giorgio Morandi – Licht und Farbe" ist dann vom 20. Mai bis 15. Juli 2018 zu sehen.