Villingen-Schwenningen "Mega-Marktplatz" lädt wieder ein

In Halle N am Baden-Württemberg-Stand geht es schwerpunktmäßig um Milch. Kinder kommen in Halle G und im Kinderland auf ihre Kosten. Höhepunkt ist die Familienparty am Samstag, 17. Juni.

Wie jedes Jahr geht es täglich im Festzelt bei Musik und Unterhaltung hoch her. Am Montag, 12. Juni, kommen von 10 bis 12 Uhr die Senioren auf ihre Kosten bei "Froh und Heiter", unter anderem mit Bata Illic und "Die Schäfer". Am Mittwoch, 14. Juni, ab 13 Uhr, ist Stimmung programmiert mit den Geschwistern Hofmann und den Ladinern.

Eröffnet wird die Messe am Samstag, 10. Juni, 10 Uhr, im Festzelt von Verkehrsminister Winfried Hermann und OB Rupert Kubon. Am Tag der Landwirtschaft, 11. Juni, 10.30 Uhr, geht es um "Zukunftsperspektiven für bäuerliche Nutztierhalter und Siegerehrung des Landeswettbewerbs Milch".

Von 10. bis 18. Juni ist die Südwest-Messe täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf für Erwachsene 4,50, für Kinder drei Euro. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 6,50 Euro, die Vorzugskarte und die 16-Uhr-Karte 4,50 Euro. Die Parkplätze am Haupteingang sind mittlerweile gebrauchsfähig hergerichtet, so Messechefin Stefany Goschmann. Die Asphaltierung der Restfläche werde noch nachgeholt.