Villingen-Schwenningen "Meet & Greet" mit Vanessa Mai

Eine Überraschung dürfte die kürzlich gegründete Band "Sasito & Friends", die den Nachmittag eröffnet und mit Soft-Rock die Besucher in Festival-Stimmung bringen wird, sein.

Stehkonzert

Das Konzert wird ein Stehkonzert sein, aber es wird auch genügend Sitzmöglichkeiten für Konzertbesucher, die nicht so lange stehen können, geben. Auch Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen.

Security-Männer, 30 Ordner und rund 20 Service-Kräfte sorgen für einen reibungsloses Konzert, wer immer Fragen hat oder etwas sucht, wird genügend Ansprechpartner finden.

Kulinarische Vielfalt

Zudem wird eine lange Bar wird aufgebaut, viele Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten werden vor Ort sein, Lichterketten und romantische Laternen werden das Areal in ein geheimnisvolles Licht tauchen und für ein Ambiente sorgen, dem sich niemand verschließen kann.

Shuttle-Busse sorgen für eine sichere An- und Abreise. Sie werden die Besucher in Villingen auf dem IHK Parkplatz und in Unterkirnach abholen und am späten Abend auch wieder zurückbringen.

Eintrittskarten für das Open-Air gibt es unter www.mariatann.de, bei der Gemeinde Unterkirnach sowie über Eventim und in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten. Das Konzert beginnt um 16.30 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr.

Am 22. Juli wird in Unterkirnach das Open–Air in dem idyllischen Park des ehemaligen Klosterareals Maria Tann stattfinden. Top Act des Konzerts ist Publikumsliebling Vanessa Mai. Der Schwarzwälder Bote verlost zwei mal eine Open-Air-Karte inklusive "Meet & Greet" mit Vanessa Mai. Die Gewinner werden die Gelegenheit haben, sich ganz privat mit ihr zu unterhalten. Mit dem Stichwort "Vanessa Mai" können sich Teilnehmer bis Montag, 10. Juli, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.