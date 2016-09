Villingen-Schwenningen Medikamente – Fluch und Segen zugleich

Fellhauer möchte erklären, was hierbei zu beachten ist und warum es einen Unterschied macht, wann die Medizin eingenommen wird. Passend hierzu wird der Chefapotheker erläutern, wie ein Arzneimittel durch den Körper gelangt und wohin es wandert. "Wie kann es sein, dass Kopfschmerzen weggehen, aber die Tablette im Magen ist", ist eine der Fragen, denen er auf den Grund gehen möchte.

Das Thema "Wechselwirkungen" sei insbesondere für jene Besucher interessant, die zahlreiche Medikamente einnehmen müssen. Hier müsse darauf geachtet werden, ob sie untereinander ihre Wirkung verstärken, abschwächen oder sogar aufheben. Als Gefahr sieht Matthias Fellhauer zudem die Abhängigkeit von Medikamenten, "hier werde ich erklären, bei welchen Wirkstoffen die ›stille Sucht‹ kritisch ist." Mit dem prominenten Thema "Antibiotika" will der Chefapotheker seinen Vortrag schließen und hierbei auf die Gefahr der Resistenz eingehen und den Grund, warum sich die Forschung nicht mehr mit der Weiterentwicklung beschäftigt. "Das ist zum echten Problem geworden."

Der Vortrag "Medikamente – Fluch oder Segen" wird für die Besucher also viele hilfreiche und interessante Einblicke liefern.

Weitere Informationen: Tickets für story VS gibt es im Vorverkauf, eventuell zuzüglich Vorverkaufsgebühren, für sieben Euro, ermäßigt für 5,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 9,50 Euro und ermäßigt 8,50 Euro. Vorverkaufsstellen sind: Morys Hofbuchhandlung und Reisebüro Bühler in Villingen, die Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, die Tourist-Info VS und online www.story-vs.de.