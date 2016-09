Villingen-Schwenningen Medienrummel und "Desperate Housewives"

"Selten hat eine Ausstellung von uns so ein überregionales Medieninteresse gehabt", erklärt Galerieleiter Wendelin Renn. "Es freut mich besonders, dass die Redakteurin Suse Kessel für das SWR-Fernsehen in den Landesnachrichten berichtet hat. Und am Donnerstagabend wird ein Beitrag in der Sendung ›Kunscht‹ mit dem neuen Moderator Denis Steck um 22.45 Uhr zu sehen sein." Auch in verschiedenen Radiosendern und Printmedien wurde der Blick der 27 Künstlerinnen auf das Rollenbild der Frau im 21. Jahrhundert in der Ausstellung kommentiert.

Am Sonntag, 18. September, lädt Anja Rudolf ab 11 Uhr zum Galeriegespräch in die Ausstellung ein. Dabei werden die Kunstinteressierten erfahren, was sich hinter der "Maggi-Terroristin" von Andrea Isa verbirgt, welche Rolle das Ornament in den Fotografien von Frauenporträts der Rottweiler Künstlerin Katharina Mayer spielt und warum Gabriela Oberkofler ihr kleines Heimatdorf in den Südtiroler Bergen mit der "Buggelkraxe" nach Stuttgart trägt.

Die Kunsthistorikerin geht auch der Frage nach, wie sich das Bild der Frau im Alltag des beginnenden 21. Jahrhunderts verändert und wie die Künstlerinnen, geboren zwischen 1936 und 1986, diese Veränderung im Rollenbild von Männern und Frauen in ihrer bildnerischen Sprache reflektieren. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei; die Führung kostet einen Euro.