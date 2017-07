Villingen-Schwenningen Meder verzeichnet Rekordumsatz

Besonders erfreulich: Im vergangenen Geschäftsjahr wurden über 1,3 Millionen Euro investiert. Im kommenden Jahr geht es ähnlich weiter. So wurde die Freigabe für den Bau eines Lagerturms erteilt. Nicht nur wirtschaftlich läuft es beim Federnhersteller rund. Die Flüchtlinge, Azubi Khalid Youssef und Arbeitskraft Shalabi, konnten fest in den Arbeitsalltag integriert werden. Über diese tolle Entwicklung werde sogar das ZDF in den nächsten Wochen berichten, teilt das Unternehmen mit. "Bei aller Freude denken wir aber schon im Sommer an den Winter", so Magnus Mauch schmunzelnd. Als Belohnung für die großartige Leistung der Meder-Mitarbeiter versprach er jedem für die kalte Jahreszeit eine dicke Firmen-Jacke.

Freudig über die positiven Zahlen und Ergebnisse ging es im Anschluss zum freizeitlichen Teil des Sommerfestes über. Schließlich galt es den ersten Meder-Rodeo-Cup auszutragen. Neun Teams nutzten die Chance, sich beim Bullenreiten zu messen. Passend musikalisch begleitet wurden sie dabei von Countrysänger Carlo Haggard. Die Teilnehmer waren motiviert, schließlich ging es um Pokale und Gutscheine.