Villingen-Schwenningen Mecker-Gilde leiht ein Häs gerne aus

VS-Villingen. Die Mecker-Gilde wurde mit diesem Umstand in den vergangenen Jahren immer wieder konfrontiert. Der Verein ging das Problem systematisch an, und man ließ es sich auch ordentlich was kosten. Neue Häser und Schemen wurden angefertigt und "eingemottet" aufgekauft, so dass zwischenzeitlich 25 Häser an Interessenten ausgeliehen werden können.

Sich ein eigenes Häs anfertigen lassen, da kommt schnell ein vierstelliger Betrag zusammen, weiß der Vize-Vorsitzende der Mecker-Gilde Hans ­Else, in dessen gut temperiertem Keller man sich wie in einem begehbaren Kleiderschrank vorkommt. Nicht nur die Kosten schrecken ein künftiges Mäschgerle ab. Denn man ist sich nie sicher, ob man wirklich jedes Jahr ins gleiche Häs geht oder gehen will.

Die Geißen- und Wolf­schemen der Villinger ­Mecker-Gilde werden nach wie vor mehrheitlich aus Holz geschnitzt. Man hat aber auch bereits einige aus Kunststoff gegossene, wie es mittlerweile viele Narrenvereine tun. Die sind naturgemäß nicht nur robuster, sondern wesentlich kostengünstiger.