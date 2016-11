Villingen-Schwenningen Mc Donalds setzt auf Firma Eller

Beim Food Packaging handelt es sich um Papierprodukte, die nicht nur werben, sondern auch eine Funktion haben, nämlich Lebensmittel zu schützen. Mit viel Aufwand habe Eller die technischen Voraussetzungen geschaffen, um unter lebensmittelrechtlichen Bedingungen die Produkte herstellen zu können. Heute gebe es auf der Welt keine Rollenoffsetdruckerei, die unter diesen Bedingungen produziere, außer Eller. Nicht ohne Grund sind die Tablettsets bei den Mc Donalds Filialen in ganz Deutschland und in Holland aus dem Hause Eller in Schwenningen. Mehr als 300 Millionen solcher Sets würden pro Jahr für alle Eller-Kunden produziert. Auch die Lebensmittelkette Nordsee und viele andere greifen auf die Produkte von Eller zurück. Schließlich schufen die hauseigenen Techniker Produkte für den Fastfood-Bereich.

Mit der Umstrukturierung der Firmengruppe habe er die Reduzierung der Fixkostenbelastung erreicht, sowohl beim Personal-, als auch bei den Sachkosten, so Saile. Das starke Schrumpfen um zehn Prozent noch im Jahr 2014 auf 2015 werde sich weiter abschwächen. Bis zum Ende des Jahres werde es noch ein Minus von sieben Prozent geben, für das nächste Jahr rechnet Saile noch mit zwei Prozent Umsatzrückgang in der Gruppe.