Villingen-Schwenningen Mayleen Repp ist jüngste Teilnehmerin

Bei der Feier, welche durch Daniel Fleig eröffnet wurde, lobte der Vorsitzende des TV Villingen und des Sportverbandes VS, die tollen Leistungen der Teilnehmer und bedankte sich bei dem Sportabzeichenteam für die erfolgreiche Organisation. Das Prüferteam unter der Leitung von Denis Reimchen zählte 101 absolvierte Teilnahmen.

Das Spektrum war abermals groß. Die jüngste erfolgreiche Teilnehmerin, Mayleen Repp, war gerade einmal acht Jahre alt und absolvierte in diesem Jahr ihr erstes Sportabzeichen. Die beiden 81-jährigen Horst Perkuhn und Heinz Schindler hingegen waren bereits seit etlichen Jahren im Boot und kamen auf 17, respektive 42 erfolgreiche Teilnahmen. Heinz Schindler hält deshalb in diesem Jahr den Rekord für die meisten Abzeichen. Bei den Frauen war Monika Junghanns mit ihrem 39. Sportabzeichen an der Spitze.

Es wurden 74 goldene, 23 silberne und vier bronzene Abzeichen verliehen.