Villingen-Schwenningen Maximal ein Umstieg und Stundentakt sind angepeilt

Der Nahverkehrsplan strukturiert Hauptachsen, die alle Zentralorte der Städte und Gemeinden untereinander und mit den Schienenpersonennahverkehr im Stundentakt verknüpfen. Auch für die Nebenachsen, die alle Gemeindeteile ab mindestens 500 Einwohner versorgen wird ein Stundentakt angestrebt. Das Netz der Erschließungslinien soll sämtliche Teilorte und Wohnplätze ab zirka 50 Einwohner an den ÖPNV anbinden und auf die Nachfrage ausgerichtet werden. Außerhalb der nachgefragten Zeiten soll das Grundangebot zum Beispiel mit Rufbussen sichergestellt werden. Auch die Stadtverkehre in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und St. Georgen sollen grundsätzlich getaktet werden. Die Zugangspunkte zum ÖPNV werden in Busbahnhöfe, wichtige Umsteigehaltestellen, Haupthaltestellen und Bedarfshaltestellen klassifiziert. Funktional teilt der Nahverkehrsplan in vier Teilräume, die Nord-Westkonzeption, das nordöstliche Kreisgebiet, und die Ostbaar- und Südbaar-Konzeptionen, mit Schnittstellen zu dem jeweiligen Nachbarteilraum.

Standards für den ÖPNV

Zu den Eckpunkten für Standards der ÖPNV-Busse zählen der Einsatz von Niederflurbussen, elektronische Zielschildanlagen, barrierefreie Fahrgastinformationen, Stellplätze für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen, Hebebühnen für Rollstühle, Klimaanlagen und WLAN.

Zudem soll die Fahrzeugflotte nicht älter als acht Jahre sein. Gedacht ist an ein kreiseinheitliches Grunddesign. Ähnliches gilt für die Ausstattung der Bushaltestellen: Fahrgastinformation mit Daten in Echtzeit, Wetterschutz, Sitzgelegenheiten, Abfallkörbe, Fahrplanaushänge, Tarifinformationen, Übersichtskarten zum Liniennetz, Telefonkontaktdaten für die Meldung von Störungen, Beleuchtung und Infos zu touristischen Zielen.

Bahnhöfe sollen grundsätzlich Park&Ride-Parkplätze haben und wie Busbahnhöfe und Haupthaltestellen Bike&Ride-Anlagen. Darüber hinaus sollen an Bahnhöfen und wichtigen Bushaltestellen Schnittstellen zu alternativen, ergänzenden Mobilitätsangeboten wie Leihfahrräder, Mietwagen oder Ladestationen für E-Bikes geschaffen werden. In der Diskussion ernteten die beiden ÖPNV-Planer "großen Respekt" für die geleisteten Grundlagenarbeit, wie Anton Knapp (SPD) formulierte. Für die Grünen sprach Cornelia Kunkis-Becker E--Busse und Ladeinfrastruktur an. Als wichtig mahnten einige Bürgermeister die Beteiligung der Kommunen für die weitere Ausdifferenzierung des Nahverkehrsplans. Zudem wurde auf Tarifanpassungen im Blick auf die Bürger­bus-Modelle hingewiesen.

Das weitere Verfahren

Ab sofort läuft die Abstimmung der Teilraumkonzepte mit den Städten und Gemeinden. Den Einwohnern des Landkreises wird im Frühjahr 2017 Gelegenheit gegeben, den Nahverkehrsplan-Entwurf einzusehen und eigene Vorschläge und Anregungen einzubringen. Die Ergebnisse des Anhörungsverfahrens werden in den Entwurf eingearbeitet. Anschließend sollen die politischen Gremien des Landkreises die erforderlichen Beschlüsse fassen, damit der Nahverkehrsplan noch in 2017 in Kraft treten kann. Die Verwaltung verwies auf die mit den höheren Standards verbundenen Kosten hin, machte aber auch deutlich, dass das Planwerk für einen längeren Zeitraum den Rahmen für den ÖPNV im Landkreis abgeben wird. Zum ÖPNV im Kreis gehören 70 Buslinien mit 13 Hauptachsen, 17 Nebenachsen, 23 Erschließungslinien und 17 Stadtbuslinien. Die gesamte Linienlänge beträgt 1197 Kilometer mit 1308 Bushaltestellen. An fünf Schienenstrecken mit 90 Kilometer Länge stehen 22 Bahnhöfe.