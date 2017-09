VS-Villingen. "Maulwurfsmond" heißt das neue Kinder- und Familienstück (vier bis zwölf Jahre) des Rollmops-Theaters in der Färberstraße. Der Maulwurf Romeo Grabowski entdeckt in seinem Garten ein Maulwurfsmädchen. Sie ist die Frau seiner Träume. Mit Witz und Charme erobert er nicht nur die Herzen der Kinder. Premiere ist am Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr, weitere Aufführungen: 8., 14., 22., 29. Oktober und 5. November, ab 15 Uhr, jeweils 15 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro.