Villingen-Schwenningen. Am Dienstag, 4. Juli, 20 Uhr, kommt die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis im Rahmen des Bundestagswahlkampfes nach Villingen. Mattheis, auch Bundesvorsitzende des "Forum Demokratische Linke 21" in der SPD wird einen Vortrag zum Thema "Bürgerversicherung" halten. Die Veranstaltung ist öffentlich und findet im Franziskaner-Café in Villingen statt.