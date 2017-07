Villingen-Schwenningen Matschanlage entpuppt sich als Kinderparadies

Wer sich der Wirkungsstätte langsam näherte, fand sich unmittelbar in einem kleinen Dorffest wieder, was auch niemand gewundert hätte, denn einen 60. Geburtstag, so lange gibt es das Tannheimer Schwimmbad, darf schon richtig gefeiert werden.

Bereits über 4600 Besucher

Mit dem Freibadwetter in dieser Saison waren die Organisatoren bis jetzt auf jeden Fall zufrieden. An den bisherigen 28 Öffnungstagen dieses Schönwetterbades kamen bereits über 4600 Besucher, der beste Besuch an einem Tag lag bei knapp 400 Badegästen.