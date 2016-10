VS-Villingen. Mit einer Matinee feiert das ForumTanz am kommenden Sonntag, 23. Oktober, ab 11 Uhr im Kulturzentrum Scheuer in Villingen, Kalkofenstraße 3a, sein 25-jähriges Bestehen. Bei der Matinee werden Tänzerinnen aus verschiedenen Kursen Ausschnitte ihrer Arbeit zeigen. In Gesprächen mit Fotopräsentation geht es um die Entwicklung des modernen Tanzes im Kulturleben und im Speziellen des Forum Tanz.