Villingen-Schwenningen Mathematik kann Spaß machen

Zum zweiten Mal bot die Schule den abendlichen Mathematikspaß an, der, wie bei der Erstauflage, sehr gut besucht wurde. An 50 Stationen wurde gespielt, gerechnet, konstruiert und gebaut. Auffallend viele Väter bemerkte Schulleiterin Ilka Kreilinger dabei und freute sich über den Zuspruch. Schließlich sei das gemeinsame Spiel in vielen Familien heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Mit Schulmaterialien, aber auch Gesellschaftsspielen mit mathematischem Hintergrund so viel Spaß zu haben, das überraschte auch so manche Eltern, deren Schulzeit schon eine Weile her ist.

"Wir sehen diese Veranstaltung auch als Anregung für zu Hause", gab die Schulleiterin zu. Die berühmte Leonardobrücke aus ein paar Holzlatten zu konstruieren oder mit den Teilen eines Riesen-Tangrams zu hantieren war für die kleinen und großen Besucher der Mathematiknacht gleichermaßen spannend. In den Bereichen "Bauen und Konstruieren", "Wahrscheinlichkeit und Kombinatorik" sowie "Zahlen und Operationen" wurden sie dabei, sicherlich ohne es als anstrengend lehrreich zu empfinden, geschult und stellten fest: Mathematik macht wirklich Spaß.