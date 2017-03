Villingen-Schwenningen Mathematik kann Spaß machen

Bei drei verschiedenen Wettbewerben konnten die Schüler ihr bisher erworbenes Können einem internationalen Vergleich stellen: Schulen aus Österreich und der Schweiz sowie aus dem süddeutschen Raum waren vertreten.

Mit voller Begeisterung starteten die jungen Leute in drei Teams beim Gruppenwettbewerb. Hier ging es vorerst um das Lösen von fünf mathematischen Problemen. Es folgte ein Einzelwettbewerb, in dem die Schüler des Abiturjahrgangs allerdings nur außer Konkurrenz starten durften, anschließend, beim sogenannten "Speed-Wettbewerb", mussten acht Aufgaben in möglichst kurzer Zeit gelöst werden.

Begleitet wurden die Wettbewerbe durch eine Vorlesung über "optimale Stoppstrategien", die zum Beispiel bei Glücksspielen und auch im Wertpapiergeschäft zum Einsatz kommen. Informationen über das Mathematikstudium in Konstanz rundeten die Informationen ab.